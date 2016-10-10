Світовий банк повідомив, коли вирішить долю кредитних гарантій для України на закупівлю газу

Рада директорів Світового банку має намір орієнтовно 18 жовтня розглянути питання виділення нашій країні кредитних гарантій в обсязі 500 млн дол., під які в подальшому будуть залучені кошти для закупівлі природного газу для проходження опалювального сезону 2016-2017 років.

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Як повідомили УНІАН у представництві банку, це питання є на порядку денному роботи Ради директорів.

«Це питання (виділення кредитних гарантій - УНІАН) знаходиться на порядку денному наступного засідання Ради директорів Світового банку, яке планується на 18-е жовтня», - повідомили в представництві. Там також підкреслили, що будь-яке рішення Ради директорів буде негайно оприлюднене.

Раніше директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен підтверджувала, що Світовий банк ухвалить рішення про гарантії в 500 млн дол. «в найближчому майбутньому».

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори зі Світовим банком про надання нашій країні кредитних ресурсів для закупівлі газу навесні поточного року. До літа основний етап переговорів було завершено, однак рішення про виділення гарантій було прив'язане до результативності роботи Києва з Міжнародним валютним фондом.

У середині вересня Фонд після більш ніж річної паузи відновив кредитування економіки України та виділив третій кредитний транш у розмірі 1 млрд дол. за чотирирічною програмою EFF, схваленою в березні 2015 року.