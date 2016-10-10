Лукашенко каже, що Білорусь врегулювала нафтогазову суперечку з Росією

Білорусь і Росія врегулювали проблемне питання у сфері постачань енергоносіїв. Про це в понеділок, 10 жовтня, повідомив президент республіки Олександр Лукашенко, передає агентство БЕЛТА.

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"Я вчора познайомився з доповіддю уряду щодо нафтогазових питань з Російською Федерацією. Я так розумію, що чергові баталії закінчені і нам вдалося вийти на підписання відповідного документа, проблемні питання, принаймні на вчорашній день, були узгоджені і зняті", - сказав голова держави.

Нагадаємо, 7 жовтня Лукашенко заявив, що Білорусь веде переговори з Іраном про постачання нафти.

2 жовтня, Білорусь в 1,5 раза підвищила тарифи на транзит російської нафти через територію країни.

У вересні Білорусь і Росія не змогли домовитися про ціну на газ. Розбіжності сторін виникли на початку року. Тоді прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков заявив, що тисяча кубометрів повинна коштувати 80 доларів, а не 132 долари (чинна ціна для Білорусі).

Лукашенко висловив невдоволення відсутністю успіху в цьому напрямку. «Ми вже кілька місяців не можемо домовитися щодо ціни на газ. У зв'язку з цим Росія знизила постачання нафти. Ми це сприймаємо як тиск, але тиску я не потерплю, і білоруси теж», — зазначив він.