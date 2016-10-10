Запаси газу в українських сховищах зросли до 14,6 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 1 жовтня по 8 жовтня виросли на 2,2%, або на 312 млн кубометрів, - до 14,623 млрд куб. м з 14,311 млрд куб. м.

Читайте такожСвітовий банк повідомив, коли вирішить долю кредитних гарантій для України на закупівлю газу

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 8 жовтня становив близько 39 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, з 7 квітня Україна почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах. «Нафтогаз України» до початку майбутнього опалювального сезону планував нагромадити в підземних сховищах близько 14,5 млрд куб. м газу.

На початку вересня 2016 року Кабінет міністрів України доручив «Нафтогазу України» скласти і затвердити новий графік закачування природного газу в українські підземні сховища, відповідно до якого запаси газу станом на 1 листопада 2016 року повинні становити 17 млрд кубометрів, а не 14,4-14,5 млрд кубометрів.

Держхолдинг «Нафтогаз» планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол.