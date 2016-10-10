Болгарія звинуватила "Газпром", "Лукойл" і Shell у ціновій змові

Комісія із захисту конкуренції (КЗК) Болгарії пред'явила звинувачення компаніям «Лукойл Болгарія», ЗАТ «Shell Болгарія», «OMV Болгарія», NIS Petrol (сербське дочірнє підприємства «Газпром нефти» і «Петрол АД») в порушенні закону про захист конкуренції та договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU), повідомляє RNS.

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Порушення полягає в укладенні забороненогї угоди та/або узгодженій практиці щодо обміну інформацією про продаж (частку на ринку) та іншою інформацією на ринку, повідомляє відомство.

Порушення мали місце, за даними КЗК, на ринку роздрібної торгівлі автомобільним і дизельним паливом в Болгарії.

Під час розгляду КЗК провела низку вибіркових перевірок в офісах основних дистриб'юторів палива.

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«На основі власного економічного та правового аналізу, комісія вважає, що дії вищеназваних компаній (переслідували — RNS) обмеження та спотворення конкуренції на ринку роздрібної торгівлі автомобільним і дизельним паливом в країні», — сказано в повідомленні.

Встановлення співробітництва і взаємодії між зазначеними компаніями, заявляє КЗК, призводять до усунення конкуренції за допомогою ліквідації природних механізмів вільного ринку, що "негативно впливає на економічну ситуацію та інтереси суспільства".

Рішення КЗК не може бути оскаржено, підкреслює відомство. Відповідачі мають доступ до документів, пов'язаних з розслідуванням, а також право протягом 30 днів подати письмові заперечення. У них також є право вимагати проведення слухань з боку КЗК за пред'явленими звинуваченнями на відкритому засіданні.

Нагадаємо, в лютому Комісія із захисту конкуренції Болгарії оголосила про початок антимонопольного розслідування щодо болгарських підрозділів російського «Лукойлу», сербської NIS Petrol, контрольний пакет якої належить російській «Газпром нефти», а також Shell, OMV, грецькій Hellenic Petroleum, румунській Rompetrol і болгарській Bulgarian Petrol. Антимонопольне відомство вважає, що компанії в 2013-2015 роках занадто повільно знижували ціни на бензин, динаміка яких не відображала падіння цін на нафту.