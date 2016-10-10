Запаси дефіцитного вугілля на складах українських ТЕС збільшилися майже на 15%

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 2 жовтня по 9 жовтня поточного року зросли на 14,5% - до 630 тисяч тонн.

Про це йдеться в повідомленні оператора Об'єднаної енергетичної системи України держкомпанії "Укренерго".

Також повідомляється, що запаси вугілля газової марки збільшилися на 11,5% – до 784 тисяч тонн з 703 тисяч тонн.

У цілому запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень зросли на 12,4% – до 1 414 тисячі тонн.

Згідно з повідомленням, запаси резервного виду палива, мазуту, зросли на 2,6% - до 32 тисяч тонн.

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Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велика кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми постачань Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці.

На даний час цю марку вугілля на захопленої бойовиками території добувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються. Наприклад, з 1 червня постачання антрациту відсутні і поновилися лише в кінці липня в обсягах, які, як зазначають в енергокомпанії ДТЕК, не дозволяють поповнювати запаси палива на складах.

В кінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 мільйона тонн вугілля (1,4 мільйон тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 мільйона тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року.