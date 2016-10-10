Росія готова приєднатися до обмеження видобутку нафти і закликає до цього ОПЕК – Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це президент Росії Володимир Путін заявив на спеціальній сесії 23-го Світового енергетичного конгресу.

«Росія готова приєднатися до спільних заходів з обмеження видобутку і закликає до цього інших експортерів нафти. Ми підтримуємо нещодавню ініціативу ОПЕК про фіксацію лімітів на видобуток і розраховуємо, що на засіданні ОПЕК у листопаді ця ідея втілиться в конкретні домовленості, давши позитивний сигнал ринкам та інвесторам», - сказав Путін.

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За його словами, це дасть змогу вгамувати «спекулятивну активність й уникнути нових коливань цін».

Також Путін заявив, що відповідально і передбачувано мають поводитися не тільки експортери, а й споживачі енергоресурсів.