Путін скаржиться на санкції, які "стримують розвиток енергетичної галузі"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на спеціальній сесії 23-го Світового енергетичного конгресу.

«Особливо хотів би наголосити, що є неприпустимими спроби стримувати розвиток енергетичної галузі на догоду якимось політичним амбіціям окремих країн – маю на увазі використання односторонніх санкцій, що стало модним, необґрунтованих обмежень на доступ до інвестиційних ресурсів, передових технологій – це все одно не дає потрібних для ініціаторів цих ідей результатів», - переконує Путін.

За його словами, влада низки країн рекомендує своєму бізнесу згортати дохідні проекти, відмовлятися від закупівель палива найкоротшими маршрутами і за вигідними цінами, при цьому посилається на союзницьку солідарність і блокову дисципліну.

Читайте такожСкасування "кримських" санкцій проти Росії найближчим часом малоймовірне - посол ЄС в Україні«Такі дії не додають стабільності світовій енергетиці і світовій економіці в цілому. Якщо бути чесним – ми все це бачимо і знаємо – ініціатори подібних ідей не дуже-то думають про своїх союзників і партнерів, але ніколи не приймають рішень, які суперечать їхнім власним інтересам», - сказав Путін.

Як раніше повідомляв УНІАН, державний секретар США Джордж Керрі заявив, що у разі невиконання Мінських домовленостей санкції проти Росії будуть продовжені.