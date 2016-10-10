У ВР закликали Кабмін надати повну інформацію про інвестора Юзівської площі

Про це заявила член Комітету ВР з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, народний депутат Наталія Кацер-Бучковська, коментуючи ситуацію навколо законності конкурсу на розроблення Юзівського родовища, повідомляє прес-служба фракції "Народний фронт".

Кацер-Бучковська зазначила, що народні депутати повинні знати, хто є кінцевим вигодоодержувачем компанії Yuzgaz B.V., яка перемогла на конкурсі на розроблення Юзівського газового родовища. Зокрема для того, щоб унеможливити співробітництво з фізичними та юридичними особами, що знаходяться в санкційному списку осіб, пов’язаних з державою-агресором Російською Федерацією.

За словами Наталії Кацер-Бучковської, необхідність отримати вищезазначену інформацію виникла після засідання робочої групи з вивчення питання щодо дотримання вимог законодавства під час проведення конкурсу для залучення інвестора з реалізації угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуваються в межах ділянки Юзівська, та визначення переможцем конкурсу компанії Yuzgaz B.V., яке відбулося 3 жовтня 2016 року.

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Як зазначила народний депутат, за результатами опрацьованої інформації, яку надало Міністерство енергетики та вугільної промисловості України щодо проведення конкурсу на розроблення Юзівського газового родовища, "виник ряд важливих запитань про законність результатів самого конкурсу та їх можливого негативного впливу на інвестиційний імідж України".

"Проведення самого конкурсу та його результати є порушенням ряду положень чинного законодавства, зокрема Закону України "Про угоди про розподіл продукції". Відсутні належним чином завірені копії гарантійних документів, що підтверджують фінансову та технічну спроможність компанії Yuzgaz B.V., відсутня інформація щодо кінцевого вигодоодержувача компанії Yuzgaz B.V., відсутні реальні підтвердження технічних ресурсів, а також досвід організації діяльності компанії Yuzgaz B.V. Все це сильно підриває інвестиційний імідж України, а також ставить під загрозу захист національних інтересів України", - заявила Кацер-Бучковська.

Нардеп також відзначила, що наразі відсутні підтвердження щодо виходу компанії Shell, яка працювала до 2014 року на ділянці Юзівська, з угоди про розподіл продукції між Україною, ТОВ Надра Юзівська та Shell.

"Таким чином, достеменно не відомо, чи всі проблемні моменти були вирішені з нашим міжнародним партнером Shell", - зауважує парламентар.

Для того, щоб отримати відповідні пояснення та підтверджуючі документи, а також враховуючи стратегічне значення ділянки Юзівська для України та її значний ресурсний потенціал, необхідність захисту національних інтересів та необхідність протидіяти будь-якій діяльності, спрямованої на завдання шкоди інвестиційному іміджу України, Наталія Кацер-Бучковська звернулася до прем'єр-міністра України, міністра енергетики та вугільної промисловості України, голови правління НАК "Надра України" з відповідним запитом на отримання актуальної інформації.

Як повідомляв УНІАН, у липні в Україні відбувся конкурс на відбір інвестора для розробки родовищ сланцевого газу на Юзівській площі, яка розташована на території Харківської та Донецької областей. Раніше цим проектом займалась нідерландсько-британська компанія Shell. Однак у 2015 році вона була вимушена згорнути діяльність через військові дії на Донбасі та зменшення світових цін на енергоресурси. Тепер місце світового нафтогазового гіганта може зайняти компанія Yuzgaz B.V. (проектна компанія, створена спеціально для участі в угоді про розподіл продукції (УРП) за місяць до конкурсу). Її пропозиція на конкурсі виявилась найкращою.