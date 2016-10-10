Путін не вірить у швидке завершення "ери вуглеводнів"

Президент РФ Володимир Путін не знайшов реальних підстав для того, щоб вважати відповідною до завершення еру вуглеводнів у енергетиці, повідомляє Прайм.

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"В умовах падіння цін на нафту більш ніж вдвічі багато говорили про те, що ера вуглеводнів йде до заходу, що треба вже зараз повністю переорієнтуватися на альтернативні джерела енергії. Думаю, реальних підстав для таких далекосяжних висновків поки немає. У будь-якому разі, поки що", - заявив Путін на конгресі в Стамбулі.

Раніше швидкий занепад сировинних економік передрік, в тому числі, голова Сбербанку Герман Греф. На його думку, така економіка в РФ проживе лише до 2030 року, тому слід якомога швидше розпочати її диверсифікацію - і влада це розуміє.