Brent вперше за рік торгується вище $53 за барель
Brent подорожчав до $53,05 за барель, WTI - до $50,91 за барель.
Вартість північноморської нафти Brent вперше за рік перевищила 53 долара за барель, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.
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"Станом на 16:33 грудневий ф'ючерс на Brent дорожчав на 2,16% і торгувався на рівні 53,05 долара за барель (останній раз Brent коштувала 53 долара в жовтні 2015 року). Вартість листопадового контракту на нафту WTI на торгах в понеділок зростала на 2,21%, до 50,91 долара", - йдеться в повідомленні.
Нафтові ціни прискорили зростання на заявах в Стамбулі президента РФ Володимира Путіна, за словами якого, Росія готова приєднатися до заходів ОПЕК щодо обмеження нафтовидобутку. Він також висловив сподівання, що ОПЕК в листопаді зможе досягти домовленості щодо заходів для стабілізації нафтового ринку.