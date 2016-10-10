Україна та Німеччина узгодили виділення 150 мільйонів євро на реконструкцію 4 підстанцій "Укренерго"

Україна і Німеччина підписали угоду про виділення нашій країні 150 мільйонів євро на реконструкцію 4 підстанцій, керованих державною компанією "Укренерго", для забезпечення енергоефективності та покращення інфраструктури сходу країни.

Відповідну угоду було підписано в Києві міністром фінансів Олександром Данилюком та виконуючим обов'язки генерального директора "Укренерго" Всеволодом Ковальчуком з української сторони та директором німецького державного банку KfW Євою Вітт з німецької сторони.

"Я хотів би подякувати німецький уряд за те, що вже протягом кількох років вона постійно підтримує Україну не тільки у фінансовому плані, що ми бачимо зараз - був підписаний меморандум на 150 мільйонів євро саме в напрямку енергетичного сектора. Підписання угоди "Укренерго" і KfW дає можливість розвивати інфраструктуру з точки зору енергетики України", - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, який був присутній на церемонії підписання.

У свою чергу генеральний секретар федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Матіас Махниг, також присутній на церемонії підписання, підкреслив, що угода дозволить поліпшити енергетичну систему України.

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"Енергетична тема - це ключове питання. Жодна успішна економіка, жодні люди в країні не можуть жити без енергетики. Це умова сучасного суспільства. То угода, які ми підписали, - це важливо для досягнення двох речей: модернізації енергетичної інфраструктури України, а також більшої енергоефективності", - зазначив Махниг.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 5 жовтня прийняв постанову про реконструкцію чотирьох підстанцій державної компанії - оператора об'єднаної енергосистеми України "Укренерго" у Харківській та Дніпропетровській областях загальною вартістю 150 мільйонів євро за кошти, які залучаються в рамках меморандуму про спільні наміри уряду України і Федеративної Республіки Німеччина щодо незв'язаного фінансового кредиту в розмірі 500 мільйонів євро.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.