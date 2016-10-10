У Білорусі підтвердили відмову Росії знизити ціну на газ

Глави урядів Росії та Білорусі Андрій Кобяков і Дмитро Медведєв у ході телефонних переговорів щодо співпраці в нафтогазовій сфері у понеділок підтвердили збереження торішнього механізму формування ціни на газ для комерційних організацій Білорусі.

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на прес-службу білоруського Ради міністрів.

"У зв'язку з цим білоруська сторона підтвердила готовність перерахувати зарезервовані з початку року кошти на рахунки постачальників газу", - йдеться в офіційному повідомленні.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про врегулювання спору з Росією про постачання нафти та газу. А віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко говорив, що сторони домовилися про зниження вартості ціни російського газу для Білорусі вже цього року та визначили "траєкторію зниження ціни" у наступні роки.

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Проте голова уряду РФ Дмитро Медведєв пізніше сказав, що знижки за цінами на газ для Білорусі не передбачено, вони залишаються незмінними, а ціна розраховується за існуючою формулою. Віце-прем'єр Аркадій Дворкович повідомив, що борг Мінська перед Москвою за газ перевищує 300 мільйонів доларів і повинен бути погашений до 20 жовтня поточного року.

У свою чергу Семашко визнав можливим погасити цей борг до 25 жовтня, але висловив надію домовитися про розстрочення платежу до кінця 2016 року.

Додамо, що Бєларусь з початку року добивається зниження цін на російський газ зі 132 долара до 73 долара за 1 тисячу кубометрів і не визнає наявності боргу за поставки з початку 2016 року. 12 вересня Лукашенко доручив Семашко за два дні досягти остаточної домовленості з Москвою, але її не вдавалося досягти досі. За цим послідувало розпорядження про одностороннє збільшення цін на транзит російської нафти, а слідом - заява про переговори про купівлю іранської нафти Білоруссю.