Росія та Туреччина підписали угоду щодо "Турецького потоку"

Документ був підписаний міністрами енергетики двох країн за підсумками переговорів президентів РФ та Туреччини Володимира Путіна й Реджепа Тайїпа Ердогана в присутності обох лідерів, передає ТАСС.

Угода передбачає будівництво двох "гілок" магістрального трубопроводу по дну Чорного моря. Вони повинні бути побудовані до грудня 2019 року.

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Проект "Турецький потік" був анонсований російським керівництвом у грудні 2014 року після заморозки ЄС "Південного потоку".

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року між Москвою та Анкарою було досягнуто домовленості про будівництво газопроводу між Росією і Туреччиною по дну Чорного моря. Проект, названий "Турецьким потоком", припускав прокладку чотирьох ниток загальною потужністю 63 мільйона кубометрів газу в рік. Спочатку планувалося, що 16 мільйонів кубометрів буде поставлятися в Туреччину, а решта буде розподілятися через газовий вузол на кордоні з Грецією.

Після конфлікту між Москвою та Анкарою через збитий російський літак у листопаді 2015 року реалізація проекту була призупинена.

26 липня 2016 року Туреччина оголосила про готовність приступити до будівництва першої нитки газопроводу "Турецький потік". Міністр економіки країни Ніхат Зейбекчі заявив, що "існують політичні рішення про врегулювання питання щодо подальшої реалізації проекту".

10 серпня Президент Росії Володимир Путін заявив, що будівництво першої частини газопроводу "Турецький потік" в обхід України для потреб Туреччини може початися "найближчим часом", будівництво другої частини для поставок в ЄС буде узгоджуватися з Єврокомісією.