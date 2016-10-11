Нафта дешевшає, але тримається біля річного піку в очікуванні договору про обмеження видобутку

Ціни на нафту знизилися у вівторок, але тримаються поблизу річних максимумів, досягнутих на тлі очікувань обмеження видобутку країнами ОПЕК, при цьому трейдери говорять, що ціни збережуть підвищувальний тренд завдяки зростанню впевненості на нафтових ринках.

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Нафта подорожчала на 3 відсотки в понеділок, при цьому Brent пробила річний максимум, оскільки Росія і Саудівська Аравія заявили про можливість укласти договір про обмеження видобутку між країнами ОПЕК і виробниками, що не входять до організації.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $53,04 за барель, що на 0,19 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на американську марку WTI знизилися на 0,18 відсотка до $51,26 за барель.

"Нафта зросла до річного піку на тлі оптимізму щодо майбутньої угоди ОПЕК і провідних виробників про обмеження видобутку", - повідомив банк ANZ у вівторок.

У той же час Goldman Sachs зазначає, що всупереч "більшій ймовірності" обмеження видобутку ринки навряд чи прийдуть до балансу в 2017 році.

"Збільшення видобутку в Лівії, Нігерії, Іраку скорочує шанси на те, що подібний договір відновить баланс нафтового ринку в 2017 році", - повідомив американський банк, зазначивши, що навіть якщо ОПЕК і Росія введуть суворі обмеження, зростання цін дозволить видобувачам сланцевої нафти в США підвищити виробництво.