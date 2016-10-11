Білорусь скасувала підвищення тарифів на транзит російської нафти

Мінськ скасував підвищення тарифів на транзит російської нафти. Відповідну постанову міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі опубліковано у вівторок.

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Постанова "Про тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами, розташованими на території Білорусі" набуде чинності 12 жовтня, повідомляє Прайм.

Як випливає з документа, тариф за транспортування однієї тонни нафти без урахування ПДВ за маршрутом Унеча (Високе) — Адамова Застава становитиме 267,32 російського рубля, Унеча (Високе) — Броди — 114,82 російських рубля, Невель (Великі Луки) — Полоцьк — Високе — 32,31 російських рубля.

Дані цифри відповідають тарифам, встановленим 1 лютого 2016 року.

У понеділок віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко повідомив, що Білорусь і РФ домовилися, що Москва відновить обсяги безмитних поставок нафти до республіки, а Мінськ скасує рішення про підвищення тарифів на його транзит. Він пояснив, що "залишаться ті тарифи, які діяли станом на 1 жовтня".

Раніше на тлі нафтогазового спору міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі прийняло рішення підвищити тарифи на транзит російської нафти територією республіки в середньому на 50%. Постанова повинна була набути чинності 12 жовтня.