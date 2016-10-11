РФ планує почати будівництво газопроводу "Турецький потік" в обхід України у 2018 році

Підписання угоди між урядами Туреччини та Росії щодо "Турецькому потоку" дало старт реалізації проекту, будівництво газопроводу почнеться в 2018 року, заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

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"Угода в частині початку реалізації проекту, та стаття, яка говорить про початок реалізації проекту будівництва, набула чинності з моменту її підписання... Дано старт реалізації проекту. За нашим планом, безпосередньо будівництво почнеться в 2018 році", — сказав Міллер в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", передає РИА Новости.

За його словами, морська ділянка газопроводу буде на 100% належати "Газпрому", також компанія повністю візьме на себе фінансування будівництва двох гілок. Газотранспортну інфраструктуру на території Туреччини від приймального терміналу буде будувати вже турецька Botas.

Для створення в Туреччині транзитної інфраструктури для постачання газу європейським споживачам буде створено спільне підприємство, додав Міллер.

Він також повідомив, що механізм знижки на газ для Туреччини буде пов'язаний з обсягом поставок цій країні.

Росія і Туреччина 10 жовтня підписали міжурядову угоду щодо реалізації проекту "Турецький потік". Угода передбачає будівництво двох гілок магістрального газопроводу потужністю 15,75 мільярда кубометрів кожна дном Чорного моря. Одна нитка передбачена для поставок газу безпосередньо на турецький ринок, інша — для поставок газу транзитом через територію Туреччини в європейські країни. В угоді визначений термін, до якого повинні бути побудовані дві морські нитки, — це грудень 2019 року.