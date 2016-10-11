Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" має намір до 2020 року перевести енергоблок №2 Хмельницької АЕС на можливість роботи в маневровому режимі, вартість реалізації заходів щодо впровадження даного режиму становить понад 300 млн грн.

Про це в ході круглого столу в Києві повідомив директор з виробництва – заступник виконавчого директора з виробництва "Енергоатому" Юрій Шейко.

"Ми зможемо вийти на обґрунтоване введення режиму промислової експлуатації за циклом 100-75-100% номінальної потужності енергоблоку до 2020 року. Це ті плани, які узгоджені з регулюючим органом", - сказав Шейко, додавши, що вартість реалізації заходів щодо впровадження цього режиму на енергоблоці становить понад 300 млн грн.

Він зазначив, що для цього буде потрібна модернізація як основного устаткування атомного енергоблоку, так і систем управління турбогенератором та інше.

Шейко також повідомив, що для відпрацювання можливості роботи енергоблоку в маневреному режимі дослідна експлуатація блоку проводиться в 4 етапи. "Був проведений перший етап, порушень умов безпечної експлуатації енергоблока не зафіксовано. Планується другий етап - 50 циклів навантажень з березня 2017 по травень 2017 року. В даний час другий блок Хмельницької АЕС зупинений на ремонт, після виходу його з ремонту 29 листопада планується організація цієї роботи. Далі третій етап – 100 циклів навантажень, і 4 етап - 150 циклів навантажень", - сказав він.

Начальник відділу експлуатаційної безпеки департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання Роман Халенко повідомив, що у відомстві триває розгляд технічного рішення щодо проведення другого етапу дослідної експлуатації енергоблоку Хмельницької АЕС.

"За результатами державної експертизи буде прийняте рішення про можливість його схвалення", - сказав Халенко.

Президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський зазначив, що впровадження маневрених режимів роботи на енергоблоках АЕС може бути здійснено лише після успішного завершення всіх державних експертиз, досліджень, обґрунтувань і необхідної модернізації блоків. "Енергоатом" не відмовляється, а шукає з дотриманням усіх норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки шляхом підвищення ефективності своєї діяльності", - сказав Недашковський.

Відповідаючи на запитання журналістів, президент "Енергоатому" зазначив, що, за попередніми даними, для ефективної роботи компанії необхідно перевести 5 атомних блоків з 15 на можливість роботи в маневровому режимі.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році на підставі дозволів, отриманих від Держатомрегулювання України, "Енергоатом" здійснив на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 21 цикл розвантаження і навантаження потужності.

У червні 2014 року голова "Енергоатому" Юрій Недашковський зазначив, що компанія розраховує до 2017 року освоїти маневреність своїх блоків для роботи в умовах нової моделі ринку електроенергії.

Глава компанії зазначав, що освоєння маневреного режиму роботи атомних блоків, які нині працюють виключно в базовому режимі навантаження, дозволить вийти на ринок двосторонніх контрактів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Добове споживання електроенергії в об'єднаній енергосистемі, куди входять різні види генерації, неоднорідно. Воно характеризується ранковими і вечірніми піками, а також глибоким спадом у нічний час. АЕС України покривають базову навантаження, працюючи, як правило, на номінальному рівні потужності. Полупиковое споживання енергосистеми компенсують теплові електростанції, а пікові — гідроелектростанції.