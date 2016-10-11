МЕА збільшило прогноз світового попиту на нафту

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) змінило свій прогноз попиту на нафту в світі в 2017 році в більшу сторону - на 0,2 мільйона барелів на день, до 97,5 мільйона, проти 97,3 мільйона барелів на день у відповідності з попереднім, вересневим прогнозом, повідомляє Прайм з посиланням на щомісячну доповідь МЕА.

"Прогноз за підсумками 2016 року був також переглянутий у бік підвищення - до 96,3 мільйона барелів на день з 96,1 мільйона барелів згідно з вересневим прогнозом", - йдеться в повідомленні.

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"Світовий попит на нафту зросте на 1,2 мільйона барелів на день цього року, із схожими темпами зростання 2017 року", - йдеться також у повідомленні агентства.

МЕА скоригував оцінку попиту на нафту поточного року, врахувавши останні дані. Результати в Росії, Індії, Кореї та багатьох європейських країн виявилися краще очікувань, що вказує, на думку агентства, на потенційно більш високий попит у третьому кварталі 2016 року. З іншого боку, слабкі дані із США, Бразилії, Саудівської Аравії і Туреччини мали протилежну дію.

"Кінцевим результатом є загальна оцінка на третій квартал 2016 року по глобальному попиту - 96,80 мільйона барелів на добу, що на 150 тисяч барелів на день більше вересневого прогнозу", - уточнюється в доповіді.