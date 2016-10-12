ЗМІ дізналися нові подробиці газових домовленостей Туреччини та Росії

Знижка на газ для Туреччини може бути пов'язана з поставкою додаткових обсягів російського газу до країни. На думку джерел газети "Комерсант", мова може йти про додаткові 2 млрд кубометрів у рік Трансбалканським газопроводом, які потрібні Туреччини через зростання споживання.

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Вчора голова "Газпрому" Олексій Міллер в інтерв'ю "Росія 24" заявив, що знижка на російський газ для турецької держкомпанії Botas буде пов'язана з "обсягами поставок російського газу на турецький ринок", підкресливши, втім, що поточна ціна вже "дуже конкурентоспроможна". Про домовленості щодо механізму надання знижки 10 жовтня заявив Володимир Путін за підсумками переговорів у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом щодо проекту газопроводу "Турецький потік".

Зараз річний контрактний обсяг "Газпрому" для Туреччини Трансбалканським газопроводом — 2 млрд кубометрів для Botas і 10 млрд кубометрів для приватних імпортерів, за Blue Stream через Чорне море — 16 млрд кубометрів для Botas. У 2015 році постачання загалом становили 27 млрд кубометрів, тобто контрактний обсяг був вибраний майже повністю.

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За словами джерел, додатковий газ потрібен Туреччині через зростання енергоспоживання. Азербайджан та Іран не здатні збільшити поставки вище законтрактованого обсягу, а купівля СПГ зараз менш вигідна, ніж російського газу. Крім того, скорочення видобутку газу в Азербайджані і неясні перспективи введення нових родовищ ставлять під сумнів здатність країни забезпечити навіть контрактний обсяг постачань до Туреччини (6,6 млрд кубометрів на рік), особливо взимку. У 2015 році, за даними BP, з Азербайджану прийшло лише 5,3 млрд кубометрів.

Одна зі складностей переговорів полягає в тому, що в рамках політики Туреччини з лібералізації ринку газу Botas не рекомендується укладати контракти на нові обсяги газу. Якщо в даному випадку не буде зроблено виняток, вихід, на думку співрозмовників "Ъ", може бути в передачі нових обсягів турецькій Bosphorus gas (належить "Газпрому"). Це також дозволило б монополії отримати додаткову маржу за рахунок продажу газу на ринку Туреччини.

За оцінкою джерел видання, вигода "Газпрому" від поставки додатково 2 млрд кубометрів газу частково компенсує його втрати від надання знижки в 10,25%. На думку Віталія Крюкова з Small Letters, "Газпром" у поточних умовах навряд чи пішов би на знижку, якби не політичні зобов'язання за "Турецьким потоком".