Гройсман хоче "вистрибнути" з кабальної газової угоди і зробити Україну експортером енергоресурсів

Кабінет міністрів України до кінця року завершить розробку Енергетичної стратегії України, головною метою якої є досягнення енергетичної незалежності держави.

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Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Ради регіонального розвитку.

«Наша енергетична стратегія, над якою ми працюємо і завершимо цю роботу до кінця року, передбачає, що ми будемо споживати менше енергоресурсів і робити це ефективніше, нарощуючи власне виробництво енергоресурсів для того, щоб країни була незалежною. І в тому числі потрібно «вистрибнути» з тієї кабальної угоди, яку було підписано в 2009 році», - цитує прес-служба Гройсмана.

Він нагадав, що «газовий контракт» приніс Україні колосальні втрати, оскільки в ньому був прописаний принцип «бери або плати» при ціні газу в 450 дол. за тисячу кубометрів, і тепер позовні вимоги Російської Федерації за невиконання цих умов становлять близько 40 млрд дол. «Росія хоче стягнути з України ці колосальні ресурси лише тому, що в 2009 році був підписаний цей ганебний контракт», - сказав Гройсман.

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Він також нагадав, що, крім нарощування власного видобутку енергоресурсів, у пріоритеті роботи влади - запуск Фонду енергоефективності, який повністю проінвестує потреби в технологіях з енергозбереження.

«Сьогодні ми повинні бути не імпортером, а експортером енергоресурсів, а для цього нам потрібно ще багато зробити», - резюмував глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у проекті бюджету на 2017 рік планує профінансувати зростання власного видобутку природного газу в Україні і створити Фонд енергоефективності розміром в 3,5-4 млрд грн, що дасть змогу через 4-5 років вийти Україні на повну енергонезалежність.

У середині липня 2016 року Кабмін затвердив концепцію функціонування Фонду енергоефективності, що дає змогу реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів у країні. За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, Україна планує запустити в роботу цей фонд після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років. Однією з цілей його створення стане зниження споживання природного газу населенням.