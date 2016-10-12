Рахунки найбільшої газовидобувної компанії України заарештовані за мільйонний борг

Рахунки найбільшоъ газодобувної компанії «Укргазвидобування» 6 жовтня 2016 року були заарештовані за борг у розмірі 27,916 млн грн перед компанією «Промфінанс Груп», повідомила прес-служба компанії.

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«Відповідно до постанови Державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження від 4 жовтня 2016 року з компанії «Укргазвидобування» на користь компанії «Промфінанс Груп» стягується 27,916 млн грн», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що арешт рахунків призводить до зупинки будь-яких видаткових операцій, таких як виплата зарплати працівникам, перерахування податків тощо. «Компанія не може ефективно вести виробничу діяльність з видобутку природного газу, який направляється для потреб населення, надавати банківські гарантії, необхідні для участі компанії в тендерах Міністерства оборони України з відбору учасників на закупівлю палива і газу.

Тобто, в результаті арешту коштів з ініціативи Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, компанія позбавлена можливості здійснювати платежі», - йдеться в повідомленні.

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При цьому, у кожному з шести банків, у яких є рахунки «Укргазвидобування», було накладено арешт на повну суму заборгованості, тобто на загальну суму близько 167,5 млн грн.

Наголошується, що для добровільного виконання рішення компанії було надано 7-денний термін з моменту винесення постанови, тобто - до 11 жовтня 2016 року включно. «Однак, арешт рахунків відбувся вже 6 жовтня 2016 року до того, як компанія отримала постанову і до закінчення строку для добровільного виконання рішення суду», - зазначають у прес-службі.

Згідно з повідомленням, «Укргазвидобування» 6 жовтня 2016 року здійснила всі необхідні дії щодо погашення заборгованості в сумі 27,916 млн грн. «Про що 7 жовтня повідомила виконавчій службі. Однак, рахунки компанії досі залишаються заблокованими. Більш того, 10 жовтня 2016 року державний виконавець повідомив представникові «Укргазвидобування» про намір повторного стягнення з компанії майже 15 млн грн на користь «Промфінанс Груп». У знятті арешту з рахунків компанії було відмовлено», - повідомляє прес-служба.

За даними «Укргазвидобування», діяльність «Промфінанс Груп» має ознаки фіктивності. «Такі як мінімальний статутний капітал (100 грн), відсутність у штаті найманих працівників, фактична відсутність за місцем реєстрації тощо. Також, за оперативною інформацією правоохоронних органів, ця компанія була переможцем підставних тендерів, які проводилися попереднім керівництвом компанії, через неї виводилися кошти з «Укргазвидобування», у зв'язку з чим вона фігурує як мінімум у 4 кримінальних процесах», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газодобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів у країні становить 70%. Влітку 2015 року Кабінет міністрів у рамках зміни керівництва держкомпаній призначив Олега Прохоренка главою «Укргазвидобування». Раніше Прохоренко обіймав посаду партнера консалтингової компанії McKinsey Ukraine.