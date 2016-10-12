"Енергоатом" за 9 місяців збільшив дохід від реалізації електроенергії на 5%

Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за січень-вересень склали 26,449 млрд грн (89,6%).

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом, з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 11,947 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією за січень-вересень 2016 року зменшилася порівняно з січнем-вереснем 2015 року до 57,7 млрд кВт/год з 64,389 млрд кВт/год. За дев'ять місяців поточного року частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики перевищила 53%.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2015 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 39,345 млрд грн. У 2014 році дохід компанії зріс на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

В першому кварталі 2016 року "Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з першим кварталом 2015 року на 25,4% - до 10,929 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.