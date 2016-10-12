ОПЕК знову перевищив квоту на видобуток нафти

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у вересні збільшила видобуток нафти в порівнянні з серпнем на 22 тисячі барелів на день - до 33,39 мільйона барелів на день, повідомляє Прайм з посиланням на жовтневий доповідь організації.

Таким чином, ОПЕК продовжила перевищувати власну квоту на видобуток, яка формально складає 30 мільйонів барелів на день. Це перші офіційні дані з видобутку ОПЕК, які з'явилися після неформальної зустрічі нафтовидобувних країн в Алжирі 28 вересня. В ході зустрічі ОПЕК для стабілізації ринку нафти погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає.

"Видобуток нафти в основному збільшилася в Іраку, Нігерії, Лівії, в той час як видобуток в Саудівській Аравії продемонструвала найбільше зниження", - йдеться в доповіді.

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Саудівська Аравія, за даними вторинних джерел, скоротила видобуток минулого місяця на 87,5 тисяч барелів на день - до 10,49 мільйона барелів на день. При цьому, згідно з даними первинних джерел, видобуток в країні у вересні становила 10,65 мільйона барелів на день, що на 20 тисяч барелів вище показника минулого місяця. Видобуток Іраку, за даними вторинних джерел, збільшилася на 105 тисяч барелів на день - до 4,45 мільйона барелів на день, а згідно з даними первинних джерел, - зросла на 153 тисячі барелів, до 4,77 мільйона барелів на день. За даними вторинних джерел, Іран наростив видобуток до 3,66 мільйона барелів, а за первинним - видобуток країни склав 3,63 мільйона барелів.

За попередніми даними, загальний обсяг видобутку нафти в світі у вересні зріс порівняно з серпнем на 1,46 мільйона барелів на день - до 96,4 мільйони барелів. Частка ОПЕК у світовому видобутку у вересні при цьому знизилася на 0,3% порівняно з минулим місяцем, до 34,6%.