Нафта дешевшає на даних про зростання її запасів у США

Світові ціни на нафту в четвер знижуються на тлі повідомлень Американського інституту нафти (API) про зростання запасів нафти в США вперше за шість тижнів, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"За станом на 08:10 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,69% - до 51,45 долара за барель, ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,74%, до 49,81 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними API, запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 2,7 мільйона барелів, тоді як експерти очікували набагато менше зростання показника. Тепер інвестори чекають офіційну статистику про запаси від Міненерго країни. За прогнозами аналітиків, за тиждень, що завершився 7 жовтня, вони зросли на 0,65 мільйона барелів, до 500,35 мільйона барелів.

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"Негативний вплив на торги також продовжують надавати дані доповіді ОПЕК щодо зростання видобутку картелю у вересні порівняно з серпнем на 22 тисячі барелів на день - до 33,39 мільйона барелів на день. Таким чином, ОПЕК продовжила перевищувати власну квоту на видобуток, яка формально складає 30 мільйонів барелів на день. Доповідь являє собою перші офіційні дані з видобутку ОПЕК, які з'явилися після алжирських домовленостей", - підкреслює видання.

ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі 28 вересня погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на офіційній зустрічі ОПЕК, яка відбудеться 30 листопада у Відні. Організація розраховує на приєднання до заходів щодо стабілізації ринку низки інших нафтовидобувних країн.