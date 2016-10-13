РФ припинила угоду з Україною щодо нафтопродуктопроводів

Відповідне розпорядження, яке підписав прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, опубліковано на сайті уряду Росії.

«Угодою встановлено, що нафтопродуктопроводи Самара – Західний напрямок і Грозний – Армавір – Трудова, що проходять по території України, експлуатуються дочірніми підприємствами АК "Транснафтопродукт" (100% звичайних акцій АТ "АК "Транснафтопродукт"" внесені в статутний капітал ПАТ "Транснефть")», - йдеться у розпоряджені.

При цьому, як зазначається, причиною припинення дії угоди є той факт, що у лютому цього року ПАТ «Транснефть» продало ділянки нафтопродуктопроводів, які пролягають по території України, швейцарській компанії International Trading Partners AG.

«У зв'язку з цим участь російської сторони в Угоді недоцільно», - зазначається у документі.

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«Ми підтримуємо нещодавню ініціативу ОПЕК про фіксацію лімітів на видобуток і розраховуємо, що на засіданні ОПЕК у листопаді ця ідея втілиться в конкретні домовленості, давши позитивний сигнал ринкам та інвесторам», - сказав президент РФ Володимир Путін.