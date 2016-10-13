У "Нафтогазі" повідомили про достатні запаси газу для забезпечення споживачів

Запаси газу, закачані на поточний момент в підземні газові сховища (ПСГ), складають 14,75 мільярда кубометрів, що є достатнім об'ємом для забезпечення всіх категорій споживачів.

Про це сказав перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелому в ході селекторної наради в уряді.

Читайте такожУ 2017 році різких підвищень ціни на газ не буде - Розенко

"Закачано 14,75 мільярда кубометрів. Цього достатньо для виконання зобов'язань "Нафтогазу" із забезпечення газом всіх категорій споживачів, - сказав Перелома. - НАК ("Нафтогаз України" - УНІАН) готовий до опалювального сезону і готовий виконати свої договору по забезпеченню споживачів".

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман наполягав на необхідності закачати в ПСГ близько 17 мільярдів кубометрів газу, щоб спокійно пройти опалювальний сезон 2016-2017 років.