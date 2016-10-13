"Укргазвидобування" планує 2017 року збільшити видобуток газу до 15 мільярдів кубів

Найбільша газовидобувна компанія в Україні "Укргазвидобування" планує збільшити видобуток природного газу 2017 року, порівняно з прогнозованим показником за весь 2016 рік, на 500-600 мільйонів кубометрів – до 15 мільярдів кубометрів.

Про це під час круглого столу, присвяченого проблемі використання гідророзриву пласта як методу інтенсифікації видобутку газу, повідомив голова правління компанії Олег Прохоренко.

"Ми на наступний рік плануємо за рахунок проведення програми гідророзриву пласта, за рахунок інших заходів, а також нового буріння вийти приблизно на рівень плюс 500-600 мільйонів кубометрів видобутку природного газу до рівня нинішнього року", - сказав Прохоренко.

При цьому, за інформацією прес-служби компанії, прогноз видобутку газу в поточному році становить близько 14,5 мільярда кубометрів, таким чином, 2017 року компанія планує вийти на показник близько 15 мільярдів кубометрів видобутого "блакитного" палива.

"У нас був план, що після проведення тендеру по гідророзривам пласта, компанії-підрядники повинні були вийти в поле" (приступити до виконання операції гідророзриву пласта – УНІАН) в липні 2016 року. Але суд заблокував проведення самої процедури... В результаті програма гідророзривам зрушилася на 3 місяці, також на 3 місяці була зрушена програма використання колтюбинговых установок... Це тому, що нам заважали судовими рішеннями і ми не могли 3-4 місяці отримати обладнання з Білорусі", - сказав глава "Укргазвидобування", зазначивши, що такі дії суттєво заважають компанії виконувати плани з нарощування видобутку газу.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Укргазвидобування" в 2015 році порівняно з попереднім роком скоротила видобуток природного газу на 3,8%, або на 572 мільйонів кубометрів, - до 14,528 мільярда кубометрів з 15,1 мільярда кубометрів роком раніше.

За підсумками першого півріччя 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,4%, або на 25,5 мільйона кубометрів, – до 7,308 мільярда кубометрів.

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Раніше глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко представив програму збільшення видобутку газу до 2020 року. Згідно з цією програмою, до цього терміну держкомпанія планує наростити видобуток до 20 мільярдів кубометрів газу. Також в рамках реалізації цієї програми компанія повинна проводити пошуково-розвідувальне та експлуатаційне буріння, операції з гідророзриву пласта та ін.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році видобула 15,1 мільярда кубометрів природного газу – 70% від обсягу видобутку "блакитного палива" в країні. За підсумками 2014 року "Укргазвидобування" задекларувала 1,4 мільярда гривень чистого прибутку. Це в 160 раз більше, ніж в 2013 році, коли чистий прибуток компанії склав 8,9 мільйона гривень.

Гідророзрив пласту – один з методів інтенсифікації видобутку вуглеводнів. Метод полягає в тому, щоб створити тріщини в масивах газо-, нефтенасыщенных та інших гірських порід під дією подається в них рідини. У ці тріщини потрапляє додатковий приплив вуглеводнів. Реалізація гідророзривів пластів на газових свердловинах стала можливою з появою насосних агрегатів, що забезпечують швидкість закачування 3-4 куб. м/хв. при тиску 100 МПа.