Іран хоче збільшити поставки газу до Туреччини

Іран хоче збільшити поставки природного газу в Туреччину і робить відповідні кроки у цьому напрямку, повідомляє Росбалт з посиланням на заяву представника Національної газової компанії Ірану (NIGC) Маджида Бужарзаде.

За його словами, Туреччина має потребу в природному газі, запасами якого володіє Іран.

"Туреччина щорічно імпортує з Ірану 30 мільярдів кубометрів газу, і при необхідності обсяги поставок можуть бути збільшені", - сказав Бужарзаде агентству "Анадолу".

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За словами представника компанії, Тегеран сподівається на зміцнення відносин з Туреччиною після зняття санкцій.

Бужарзаде також зазначив, що Тегеран зацікавлений у турецьких інвестиціях в будівництво заводу з виробництва зрідженого газу (LNG) в Ірані. "Іран готовий у цьому зв'язку надати турецьким інвесторам всі можливості", - запевнив представник компанії.

За його словами, іранський газ може транспортуватися на європейські ринки по території Туреччини.

В даний час Туреччина імпортує газ з Росії, Ірану, Азербайджану, Алжиру і Нігерії. Крім того, Анкара і Доха підписали угоду про постачання до Туреччини 1,2 мільярда кубометрів скрапленого газу.