Іран хоче збільшити поставки газу до Туреччини
Також іранський газ може транспортуватися на європейські ринки по території Туреччини.
Іран хоче збільшити поставки природного газу в Туреччину і робить відповідні кроки у цьому напрямку, повідомляє Росбалт з посиланням на заяву представника Національної газової компанії Ірану (NIGC) Маджида Бужарзаде.
За його словами, Туреччина має потребу в природному газі, запасами якого володіє Іран.
"Туреччина щорічно імпортує з Ірану 30 мільярдів кубометрів газу, і при необхідності обсяги поставок можуть бути збільшені", - сказав Бужарзаде агентству "Анадолу".
Читайте такожІран планує вийти на ринок скрапленого газу
За словами представника компанії, Тегеран сподівається на зміцнення відносин з Туреччиною після зняття санкцій.
Бужарзаде також зазначив, що Тегеран зацікавлений у турецьких інвестиціях в будівництво заводу з виробництва зрідженого газу (LNG) в Ірані. "Іран готовий у цьому зв'язку надати турецьким інвесторам всі можливості", - запевнив представник компанії.
За його словами, іранський газ може транспортуватися на європейські ринки по території Туреччини.
В даний час Туреччина імпортує газ з Росії, Ірану, Азербайджану, Алжиру і Нігерії. Крім того, Анкара і Доха підписали угоду про постачання до Туреччини 1,2 мільярда кубометрів скрапленого газу.