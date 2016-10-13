Російська "Транснефть" прокоментувала розрив угоди з Україною щодо нафтопродуктопроводів

Розрив Росією угоди з Україною про експлуатацію нафтопродуктопроводів ніяк не вплине на поточні поставки палива з РФ. Про це заявив радник президента компанії "Транснефть" Ігор Дьомін, передає Прайм.

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"Це абсолютно технічний момент. На поточні поставки нафтопродуктів це ніяк не впливає", - розповів Дьомін.

Сьогодні було опубліковано розпорядження, згідно з яким Москва припинила дію угоди з Києвом про взаємодію під час експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів. Документ був підписаний прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим.

Угода була підписана сторонами в липні 1995 року і передбачала, що нафтопродуктопроводи Самара-Західний напрямок і Грозний–Армавір–Трудова, що проходять територією України, експлуатуються дочірніми підприємствами АК "Транснафтопродукт" ("дочка" "Транснефти").

Як наголошується в опублікованому на сайті кабміну РФ повідомленні, в лютому поточного року ділянки, що проходять територією України, були продані російською "Транснефтью" швейцарській компанії International Trading Partners AG. У зв'язку з цим участь російської сторони в угоді стала недоцільною.

Нафтопродуктопровід - предмет судового спору "Транснефти" і України. У березні 2015 року Вищий господарський суд України відхилив касацію "дочки" "Транснефти" на рішення Рівненського суду про націоналізацію української ділянки Самара-Західний напрямок.

"Транснефть" поставляє по цій "трубі" на територію України дизельне паливо. У вересні заявка на поставку становила 150 тисяч тонн.