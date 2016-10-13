Норвезька Statoil відновила постачання газу до України - ЗМІ

Норвезька нафтогазова компанія Statoil майже через рік відновила постачання природного газу до України. Про це ЛІГА.net повідомив чиновник Міненерго, посилаючись на дані Державної фіскальної служби (ДФС).

Читайте такожУ "Нафтогазі" повідомили про достатні запаси газу для забезпечення споживачів

Поставки були відновлені в кінці липня. За цей місяць Statoil поставила майже 7,5 млн кубометрів газу. У серпні обсяг поставок Statoil становив 10,2 млн кубометрів за даними попереднього декларування (можуть бути уточнені в подальшому, - ред.).

За даними ДФС, від контрагентів з Норвегії у липні газ поставлявся за середньою ціною $200,9/тис. куб. м. Всі обсяги поставляються на адресу НАК «Нафтогаз України».

У прес-службі державного холдингу інформацію про європейських контрагентів не коментують.

Читайте такожЗапаси газу в українських сховищах зросли до 14,6 мільярда кубів

Statoil - другий за обсягами постачальник газу для Європи після «Газпрому». Частка норвезького холдингу в 2015 на європейському ринку газу становила близько 25%, частка «Газпрому» - 31%.

Statoil почав поставки газу до України в жовтні 2014 року після відкриття словацького реверсного маршруту. В результаті компанія стала одним з найбільших експортерів палива до України. У 2014 норвезьких холдинг поставила в Україну понад 890 млн кубометрів, у 2015 - більше 2 млрд кубометрів, за даними Держстату. З листопада минулого року НАК «Нафтогаз України» припинив закупівлі газу у Statoil через високі ціни.

Крім Statoil газ до України постачають ще близько 15 європейських компаній, серед яких Eni Trading & Shipping S. p.A, Uniper Global Commodities SE, Trailstone GmbH, ENGIE S. A., PGNiG, RWE Supply & Trading GmbH та інші.

У липні частка НАК «Нафтогаз України» в імпорті газу становила близько 55% (близько 225 млн кубометрів) всі інші обсяги (близько 184 млн кубометрів) купили приватні трейдери. У квітні-червні цього року «Нафтогаз» не імпортував газ.