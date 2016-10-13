Порошенко підписав закон про зниження норми страхового запасу газу для постачальників з 50% до 10%

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений парламентом закон, що передбачає зниження страхового запасу газу, який газопостачальники мають закачати у сховища до початку поставок споживачам, з 50% до 10% від обсягу майбутньої поставки.

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Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, відповідний Закон про «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» (щодо страхового запасу природного газу)» повернуто до парламенту за підписом президента.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» (щодо страхового запасу природного газу)», за який у другому читанні проголосував 251 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

9 квітня Верховна Рада України прийняла Закон «Про ринок природного газу» (№2250), який визначає, що ринок природного газу функціонує на принципах вільної добросовісної конкуренції, за винятком діяльності суб'єктів природних монополій, та на принципах забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу.

Закон зумовлює питання забезпечення першочергового інтересу безпеки поставок природного газу, зокрема шляхом диверсифікації джерел надходження природного газу; вільного вибору постачальника природного газу; рівності прав на ввезення і вивезення природного газу на/з території України; невтручання держави у функціонування ринку за винятком випадків, коли це необхідно для усунення недоліків ринку або забезпечення інших громадських інтересів, і за умови, що таке втручання здійснюється мінімально достатнім способом.