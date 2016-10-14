Запорізька АЕС достроково підключила до мережі енергоблок №4 після ремонту

Запорізька АЕС достроково підключила до мережі енергоблок №4 після закінчення планового ремонту, повідомляє прес-служба держкомпанії «Енергоатом».

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«13 жовтня 2016 року о 20:36 енергоблок №4 Запорізької АЕС достроково підключено до енергосистеми країни після закінчення планового капітального ремонту», - йдеться в повідомленні.

На даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебувають 5 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 4 тис. МВт.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає. Радіаційний фон в районі розташування Запорізької атомної електростанції відповідає природним значенням і становить 8-12 мкР/год. Надходження радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищує встановлених допустимих значень», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6 тис. МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний.

Останніми роками станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більш як 22% від загального виробітку електроенергії в країні.