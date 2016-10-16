Україна припинила закачування газу до сховищ та почала його відбір

Україна припинила закачування газу в підземні сховища газу (ПСГ) і почала її відбір.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив керівник прес-служби держкомпанії "Укртрансгаз" Максим Белявський.

"Україна сьогодні зупинила закачування газу та початку його відбір з підземних сховищ. Добовий режим - 1,2 мільйона кубометрів", - йдеться в повідомленні.

За даними Білявського, наповненість українських ПСГ становить 48%. Загалом було закачано 6,3 мільярда кубометрів газу, в ПСГ зберігається 14,7 мільярда кубометрів "блакитного палива".

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Україна почала поповнювати обсяги газу в сховищах. НАК "Нафтогаз України" до початку наступного опалювального сезону планував накопичити в ПСГ близько 14,5 мільярда кубометрів газу.

На початку вересня 2016 року Кабінет міністрів України доручив "Нафтогазу України" скласти і затвердити новий графік закачування природного газу до українських підземних сховищ, згідно з якими запаси газу станом на 1 листопада 2016 року мали скласти 17 мільярдів кубометрів, а не 14,4-14,5 мільярда кубометрів.