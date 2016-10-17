Стокгольмський арбітраж завершив усні слухання у спорі "Нафтогазу" і "Газпрому"

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма завершив усні слухання представників Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" і російського газового монополіста "Газпрому", а також експертів і свідків за взаємним позовом компаній щодо контракту на закупівлю газу, повідомила прес-служба "Нафтогазу".

"У Стокгольмі завершилися усні слухання по об'єднаній справі за взаємними позовами "Нафтогазу України" і російського "Газпрому" щодо контракту на постачання газу в Україну", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, слухання проходили з 25 вересня по 11 жовтня 2016 року.

"Під час усних слухань сторони здійснили доповіді щодо своїх правових позицій, а також перехресний допит свідків та експертів обох сторін. Очікується, що в листопаді сторони направлять в трибунал резюме за підсумками цих усних слухань", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на закупівлю газу очікується до 31 березня 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" судиться з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України та купівлі-продажу Україною російського газу. Також повідомлялося, що "Нафтогаз" має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.

У середині березня поточного року "Газпром" збільшив позовні вимоги до "Нафтогазу України" в Стокгольмському арбітражі до 31,759 мільярда доларів з 29,2 мільярда доларів. Відповідно до щорічного звіту "Нафтогазу", сума претензій до НАК "Газпрому" при розгляді позову української компанії в Стокгольмському арбітражі станом на 31 липня 2016 року склала 28,3 мільярда доларів.

На початку липня глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що слухання в арбітражному суді Стокгольма за контрактом "Нафтогазу" і "Газпрому" на постачання газу почнуться в кінці вересня, а з транзитним контрактом - в кінці листопада 2016 року.