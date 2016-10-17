Голова Міненерго РФ заявляє, що передумов для знижки на газ для України немає

Голова Міненерго Росії Олександр Новак заявив, що виставлена ціна на газ для України конкурентоспроможна, передумов для знижки немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

"Що стосується знижки, зараз немає передумов для цього, тому що у відповідності з формулою ціни за чинним контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом" - ціна абсолютно конкурентоспроможна, і вона на рівні і навіть нижче цін, які зараз вкладаються на європейському ринку", - запевнив Новак.

При цьому він зазначив, що РФ в режимі передоплати готова забезпечити необхідні обсяги для поставки в Україну.

Голова російського Міненерго повідомив, що на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії з энергосоюзу Марошем Шефчовичем в Стамбулі обговорювалося питання транзиту газу через Україну.

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"Що стосується наявності газу в підземних газових сховищах - ми також обговорили це з єврокомісаром, ми бачимо ризики - цього року закачано менше, і є відставання по графіку навіть щодо минулого року. Наш український партнер розраховує на теплу зиму, але тут не можна допускати будь-яких ризиків, і нашим партнерам було б доцільно закачати додатково від 1,5 до 2 мільярдів кубометрів газу, щоб бути більш впевненими", - вважає Новак.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

За даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна імпортувала 16,4 мільярди кубометрів газу, що на 15,8% менше, ніж у 2014 році.