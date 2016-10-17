Одеські енергетики повідомили, коли зможуть повернути світло до знеструмлених після шторму будинків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради в мерії повідомив заступник технічного директора ПАТ «Одесаобленерго» Олексій Бурлаков.

Читайте такожВ Одесі відновлений перерваний через шторм рух транспорту

За його словами, зараз без електрики залишаються 573 приватні житлові будинки.

«Намагаємося максимально швидко відновити. Ускладнюється все тим, що приїжджаємо на заявку про один порив, але насправді з'ясовується, що там – п'ять-сім поривів. Сподіваємося, що завершимо (відновлення – УНІАН) за 3-4 дні», - сказав Бурлаков.

Він зазначив, що було 338 обривів, коли дроти лежали на землі, у зв'язку з цим, 12-13 жовтня бригади виїжджали лише на знешкодження обривів, а щоб запобігти нещасним випадкам.

Крім великої кількості обірваних повітряних електроліній у результаті падіння дерев, 5 кабельних ліній вийшли з ладу у зв'язку із затопленням району Пересипу, і 3 – через протікання дахів трансформаторних підстанцій.

Наразі у відновлювальних роботах задіяні 26 бригад «Одесаобленерго», 29 одиниць техніки, 15 автовишок, підрядники, енергетики з районів області.

Як наголосив 1-й заступник мера Одеси Анатолій Орловський, в Одесі сталося стихійне лихо. У зв'язку з цим він висловив подив з приводу низки протестних акцій жителів знеструмлених будинків, які призвели до блокування низки міських магістралей.

«Масово перекриття вулиць було 15 жовтня. На жаль, цьому сприяли деякі депутати, які провокували людей на це...», - сказав він.

Як повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міськради Олександр Козловський, в результаті поривів вітру, які часом перевищували 30 м/с, у місті впало більш яке 2,3 тис. дерев та близько 200 великих гілок, було пошкоджено понад 500 покрівель на площі 27 тис. кв. метрів. Було знеструмлено 1946 приватних житлових будинків і 84 висотних.

Крім того, впали понад 30 опор, задіяних у забезпеченні роботи міського електротранспорту. Зокрема, тільки на 400-метровій ділянці в Суворовському районі впало 18 опор, які не підлягають відновленню.

Для надання допомоги у відновленні контактної мережі міськелектротранспорту до Одеси прибули ремонтні бригади з Києва та Миколаєва.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 жовтня в різних районах Одеси пройшли акції протесту з перекриттям доріг,учасники яких вимагали відновити електропостачання в житлових будинках та прискорити ліквідацію підтоплення їхнього житла в результаті шторму, що обрушився на місто 12-13 жовтня.

У зазначені дні в Одесі випало чотири місячні норми опадів, було знеструмлено понад 1,3 тис. житлових будинків, через сильний вітер впали два будівельніх крани, загинули три людини, у тому числі дитина, яка наступила на обірваний провід. В результаті обвалу 3-поверхового будинку загинув чоловік, який перебував у розташованій поряд будівлі. Чорне море підтопило електричну підстанцію, від якої живляться наноси з відкачування води з кількох вулиць міста.