"Нафтогаз" подав позов проти Росії з вимогою відшкодувати $2,6 мільярда за втрачені в Криму активи

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«У понеділок (17 жовтня) «Нафтогаз України» і шість її дочірніх компаній - «Чорноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Лікво», «Укргазвидобування», «Укртранснафта» і «Газ України» - ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації і вимагають відшкодувати збитки, заподіяні незаконним захопленням Росією активів групи в Криму», - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що «Нафтогаз» попередньо оцінив завдані збитки у 2,6 млрд дол.

«Нафтогаз» ініціював цю справу у відповідності з Угодою між Кабміном і Урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій, більш відомого як російсько-українське двостороння інвестиційна угода», - повідомляє прес-служба.

Згідно позиції «Нафтогазу», у 2014 році Росія реалізувала масштабну та добре скоординовану схему позбавлення українських компаній їх майна без виплати компенсації. Також дана схема включала збройне захоплення бурових платформ та передачу майже всіх кримських активів «Нафтогазу» російським компаніям.

«У Криму «Нафтогаз» мав кілька цінних енергетичних активів, захоплення яких російською стороною грубо порушує двостороннє інвестиційне угода, що вимагає, щоб Росія поважала і захищала українські активи, в тому числі і ті, що розташовані в Криму», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія здійснила анексію Криму і незаконне захоплення розташованих там активів, у тому числі енергетичних.

У грудні 2015 року «Нафтогаз» найняв американську юридичну компанію Covington & Burling для подачі позову в міжнародний арбітражний суд з своїх активів в аннексированном Росією Криму. Тоді «Нафтогаз» оцінив вартість втрачених активів на рівні 15,7 млрд грн.

В середині лютого 2016 року «Нафтогаз» направив Росії письмове повідомлення про інвестиційному спорі з захопленим активів.

Згідно зі звітом «Нафтогазу» за 2015 рік, внаслідок окупації Криму група «Нафтогаз», а саме її дочірня компанія – «Чорноморнафтогаз», втратила 2 млрд куб. м щорічного видобутку природного газу. Також зазначається, що до анексії «Чорноморнафтогаз» здобував вуглеводні на 18 родовищах, використовував 4 самопіднімальні бурові установки, 24 плавзасобів, а також газотранспортну систему, яка включала більше 1196 км магістральних газопроводів, у тому числі 286 км морських, і інші активи.