Півмільярда доларів гарантії покращить умови купівлі газу для України - Світовий банк

Про це йдеться в повідомленні Світового банку, переданому УНІАН.

За словами директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, з часом Україна потенційно може скоротити імпорт газу, для чого необхідно поєднати збільшення власного видобутку газу з нарощуванням інвестицій в енергоефективність.

«Затверджена Світовим банком гарантійна підтримка допоможе в забезпеченні достатніх обсягів поставок газу протягом двох наступних років. Вона також допоможе покращити фінансування закупівель газу на таких умовах, які нестимуть користь споживачам в Україні», – сказала вона.

В той же час, що гарантія входить до пакета широкої підтримки реформування енергетичної та газової галузі України групою Світового банку, який має намір допомогти Україні створити систему енергетики, здатної надавати надійні та доступні послуги домогосподарствам і промисловості. Пакет включає підтримку структурних реформ «Нафтогазу» і покращення системи надання субсидій найбільш вразливим верствам населення України.

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Світовий банк нагадав, що є основним партнером України в галузі розвитку і з травня 2014 року надав нашій країні через МБРР понад 4,4 млрд дол. США, включаючи 4 позики в рамках політики розвитку та 6 інвестиційних позик.

Раніше, пізно ввечері 18 жовтня, про позитивне рішення Ради директорів Світового банку повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Разом із колегами з «Нафтогазу» кілька місяців працювали над цим проектом. Також активно обговорювали це питання з керівництвом Світового банку під час мого візиту до Вашингтона минулого тижня. Тепер українські будинки будуть повністю забезпечені теплом взимку», – повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори зі Світовим банком про надання нашій країні кредитних ресурсів для закупівлі газу навесні цього року. До літа основний етап переговорів було завершено, однак рішення про виділення гарантій було прив'язане до результативності роботи Києва з Міжнародним валютним фондом.

У середині вересня МВФ після більш ніж річної паузи відновив кредитування економіки України та виділив третій кредитний транш у розмірі 1 млрд дол. за чотирирічною програмою EFF, схваленою в березні 2015 року.

Пізніше стало відомо, що засідання Ради директорів Світового банку щодо України відбудеться 18 жовтня.