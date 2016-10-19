Ціни на нафту не перевищать $60 за барель до 2021 року - прогноз МВФ

Світові ціни на нафту не перевищать рівень в 60 доларів за барель до 2021 року, говориться в опублікованій в середу доповіді Міжнародного валютного фонду про економіку Близького Сходу та Середньої Азії (Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia), повідомляє Прайм.

"Згідно з попереднім прогнозом МВФ, ціна до 2021 року мала перевищити 50 доларів за барель. У доповіді також наголошується, що 2017 року середній рівень ціни на нафту зросте до 51 долара за барель з 43 доларів за барель у поточному році", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що при цьому даний прогноз може бути скоректований у бік підвищення, так і пониження через високу невизначеність, пов'язаної з перепадами в обсязі видобутку нафти в низці країн та із зростанням ефективності видобутку сланцевої нафти в США, відзначає МВФ.

Завдяки почалося зростання цін на нафту до рівня нижче 30 доларів за барель на початку 2016 року, країни-експортери нафти на Близькому Сході зіткнуться в найближчі п'ять років з менш гострим дефіцитом бюджету, ніж очікувалося раніше, проте економічне зростання залишиться на низькому рівні, прогнозує МВФ.