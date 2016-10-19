Україна нарощуватиме потужності атомної та гідроенергетики – Гройсман

Україна нарощуватиме генеруючі потужності на атомних і гідроелектростанціях, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

"Хочу підкреслити, що ми будемо нарощувати потужності атомної енергетики та гідроенергетики. Це завдання нашої національної безпеки", – сказав прем'єр-міністр.

Читайте також"Енергоатом" і Westinghouse домовилися про початок спільних робіт з підвищення ефективності українських АЕС

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабмін затвердив програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення вдвічі її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%, а також збільшення виробничих потужностей на 3500 МВт (на даний момент гідроелектростанції генерують близько 5000 МВт). Для досягнення цієї мети "Укргідроенерго" планує інвестувати близько 90 мільярдів гривень.

У січні поточного року Міненерго звернулося до держкомпаніям "Енергоатом" і "Укренерго" з проханням вивчити доцільність будівництва двох нових блоків на Хмельницькій АЕС. На початку серпня міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що міністерство планує в жовтні надати інвесторам програму завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, що дозволить збільшити генеруючу потужність цієї станції.