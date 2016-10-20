"Нафтогаз" хоче до кінця листопада скористатися гарантіями Світового банку на $500 мільйонів для закупівлі газу

Про це повідомив комерційний директор держхолдингу Юрій Вітренко під час круглого столу, присвяченого проблемам формування ринку газу в Україні.

"Очікується до кінця листопада, тобто на цей зимовий сезон", - сказав Мороз, відповідаючи на питання журналістів про те, коли "Нафтогаз" зможе фізично залучити фінансові гарантії Світового банку розміром 500 мільйонів доларів для закупівлі газу.

Пояснюючи принцип залучення цих грошей, Вітренко розповів, що Світовий банк надає кредитні гарантії для інших європейських банків, які в свою чергу гарантують платоспроможність "Нафтогазу" перед компаніями-трейдерами газу.

"Якщо ми отримаємо ці гроші, то у нас не повинно бути жодних проблем для закупівлі планових обсягів газу", - додав Вітренко.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори зі Світовим банком про надання нашій країні кредитних ресурсів для закупівлі газу навесні поточного року. До літа основний етап переговорів був завершений, однак рішення про виділення гарантій було прив'язане до результативності роботи Києва з Міжнародним валютним фондом.

У середині вересня МВФ після більш ніж річної паузи відновив кредитування економіки України та виділив третій кредитний транш розміром 1 мільярд доларів за чотирирічною програмою EFF, схваленої в березні 2015 року.

18 жовтня рада виконавчих директорів Світового банку затвердила гарантію на 500 мільйонів доларів США, надану Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР). Після цього, 19 жовтня, Всесвітній банк опублікував повідомлення про надання гарантії на 500 мільйонів доларів "Нафтогазу України" для поліпшення комерційних і фінансових можливостей закупівлі газу.