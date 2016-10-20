"Нафтогаз" вважає закупівлю газу в Росії для опалювального сезону крайнім варіантом

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" вважає можливість закупівлі газу в Росії (компанії-монополіста "Газпром") для проходження опалювального сезону 2016-2017 років крайнім варіантом, до якого не доведеться вдатися.

Про це повідомив комерційний директор держхолдингу Юрій Вітренко під час круглого столу, присвяченого проблемам формування ринку газу в Україні.

"У нас є юридичні варіанти як отримати додаткові обсяги газу з Росії, але мені здається, що це крайній варіант, до якого не доведеться вдаватися. По-перше, у нас сьогодні вже досить планових обсягів газу, по-друге, ми зможемо збільшити імпорт з Європи, і тільки коли цього не вистачить - тоді залишиться резервний варіант (поставки з Росії – УНІАН)", - сказав Вітренко.

Також він зазначив, що запас газу в підземних сховищах України на рівні 14,5 мільярда кубометрів – це той варіант, при якому до закінчення опалювального сезону в підземних сховищах може залишитися ще 7-8 мільярдів кубометрів газу.

"Але, якщо у нас, наприклад, буде місяць дуже холодної погоди, тоді дійсно газу може не вистачити", - сказав Вітренко, коментуючи ймовірність додаткової закупівлі газу з різних джерел.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня 2016 року голова компанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз" Ігор Прокопів повідомив, що Україна має намір у серпні-вересні закачати до сховищ загалом близько 3,3-3,4 мільярда кубометрів газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 мільярда кубометрів.

На початку вересня 2016 року Кабінет міністрів України доручив "Нафтогазу України" скласти і затвердити новий графік закачування природного газу в українські підземні сховища, відповідно до якого запаси газу станом на 1 листопада 2016 року повинні становити 17 мільярдів кубометрів, а не 14,4-14,5 мільярда кубометрів.

За даними "Укртрансгазу", запаси природного газу в українських підземних сховищах на 18 жовтня склали 14,72 мільярда кубометрів.

21 вересня заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Коновець повідомив, що Україна не зможе накопичити 17 мільярдів кубометрів газу до початку опалювального сезону 2016-2017 років без закупівлі додаткової кількості палива у "Газпрому".

При цьому Україна з листопада 2015 року і до сьогодні (вже 328 днів) не купує газ у "Газпрому".