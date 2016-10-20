"Енергоатом" і польська GE Power мають намір співпрацювати у сфері модернізації українських АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", оператор усіх діючих АЕС України, і польська компанія GE Power 19 жовтня підписали меморандум про взаєморозуміння з метою розширення співробітництва у сфері модернізації обладнання машинних залів українських АЕС.

"Меморандум передбачає співробітництво між компаніями в напрямку збільшення вихідний потужності генераторів енергоблоків українських АЕС, підвищення їх ефективності та безпеки шляхом модернізації обладнання машинного залу", - йдеться в повідомленні.

Метою меморандуму також є розширення співпраці у сфері довгострокового сервісного обслуговування обладнання, вже встановленого на АЕС, і виконання проектів, заснованих на використанні сучасних технічних рішень і фінансових інструментів.

Згідно з повідомленням, меморандум про взаєморозуміння підписали президент "Енергоатому" Юрій Недашковський і віце-президент GE Power Роберт Бутцке.

Недашковський зазначив, що співпраця між GE Power і "Енергоатомом" має великий потенціал для спільної роботи як у напрямку сервісного обслуговування генераторів, модернізованих за технологією Alstom, так і за новими проектами вдосконалення електротехнічного обладнання українських атомних станцій.

"Для "Енергоатому" цей напрямок дуже актуальний, особливо з точки зору реалізації в компанії програм з підвищення ефективності та надійності енергоблоків АЕС", - цитує Недашковського прес-служба.

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Довідка УНІАН. Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України (Запорізької, Рівненської, Південно-Української та Хмельницької). На 4-х українських АЕС експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 тис. МВт. На стадії добудови, у НАЕК "Енергоатом" перебувають два енергоблоки ХАЕС сумарною потужністю 2000 МВт.

Французька компанія Alstom Power (з листопада 2015 Alstom Power увійшла до складу компанії GE Power) у 2008 році виконала модернізацію статорів генераторів блоків-мільйонників РАЕС та ЮУАЕС. Обладнання Alstom також використовувалося у роботах з реконструкції ВРП-750 на Рівненській АЕС.

Корпорація General Electric, до складу якої входить GE Power, є одним зі світових лідерів у розробці реакторних технологій, виготовленні та модернізації електротехнічного обладнання для АЕС.