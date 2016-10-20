Рада попередньо схвалила реструктуризацію боргів за газ і електроенергію підприємствам ЖКГ

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який спрямований на зменшення заборгованості підприємств житлово-комунального господарства за спожитий газ та електричну енергію шляхом її реструктуризації та часткового списання пені.

За прийняття відповідного законопроекту №5273 "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії" за основу проголосували 265 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, доповідаючи по законопроекту, що головним його завданням є реструктуризація боргів підприємств житлово-комунального господарства на строк до 5 років. Також буде можливість списати нараховані штрафи і пеню.

"Скажу чесно, кожен день прийняття цього закону, підписання та відпрацювання нормативних актів щодо цього закону має дуже велику ціну. Тому я хотів би попросити весь депутатський корпус, хоч комітет рекомендував прийняти його в першому читанні, проголосувати цей законопроект сьогодні в цілому", - сказав Зубко.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект стосується таких видів заборгованості: кредиторська заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій перед постачальником природного газу за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води та кредиторська заборгованість підприємств централізованого водопостачання та водовідведення перед постачальниками електричної енергії.

Зазначається, що першим етапом зменшення заборгованості стане проведення централізованих взаєморозрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, постачання холодної води і водовідведення.

Другим етапом буде реструктуризація кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики за спожитий до 1 липня 2016 року природний газ, яка залишиться непогашеною станом на 31 грудня 2016 року. При цьому не буде враховуватися сума штрафних санкцій, інфляційних нарахувань та нарахованих відсотків.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 11 серпня ветував і наступного дня повернув у парламент раніше прийнятий Верховною Радою законопроект під номером 2706 "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення", яким було запропоновано встановити мораторій на стягнення штрафів, пені або відсотків у зв'язку із заборгованістю теплокомуненерго за природний газ та водоканалів за електроенергію.

Згідно з текстом законопроекту, у разі його підписання, виконавчі провадження щодо теплокомуненерго та водоканалів за борги підлягають зупиненню. Мораторій припиняється з дня відшкодування компаніям різниці між існуючим тарифом та економічно обґрунтованими витратами, а також виплати субсидій на комунальні послуги.