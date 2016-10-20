Енергоатом та польська GE Power поглиблюють співпрацю у сфері модернізації машзалів українських АЕС

Документ було підписано президентом Енероатома Юрієм Недашковським та віце-президентом GE Power Sp.z.o.o. Робертом Бутцке 19 жовтня у центральному офісі Енергоатома.

Меморандум передбачає співпрацю між компаніями в напрямку збільшення вихідної потужності генераторів енергоблоків українських АЕС, підвищення їх eфективності та безпеки шляхом модернізації обладання машинного залу. Метою меморандуму також є поглиблення співпраці в сфері довгострокового сервісного обслуговування обладнання, вже встановленого на АЕС, та виконання проектів, заснованих на використанні сучасних технічних рішень і фінансових інструментів.

«Хочу подякувати за запрошення на святкування 20-річчя Енергоатома, це було не лише свято, але й дуже продуктивна робоча зустріч. Ми співпрацюємо з Енергоатомом з початку 1990-х років - раніше ми приїздили до вас, як представники підрозділу французької компанії Alstom, але глобалізація триває і зараз ми вже стали частиною американської корпорації General Electric. Переконаний, що наше співробітництво поглиблюватиметься не лише за існуючими напрямками, але й пошириться на нові області кооперації», - зазначив Роберт Бутцке.

Юрій Недашковський також висловив впевненість у подальшому поглибленні співпраці між GE Power та Енергоатомом. «В нас є великий потенціал для спільної роботи, як за напрямком сервісного обслуговування генераторів, модернізованих за технологією Alstom, так і за новими проектами із вдосконалення електротехнічного обладнання українських атомних станцій. Для Енергоатома цей напрямок є дуже актуальним, особливо з огляду на реалізацію в компанії програм з підвищення ефективності та надійності енергоблоків АЕС», - додав президент Енергоатома.

Довідка. Французька компанія Alstom Power (з листопада 2015 року Alstom Power увійшла до складу американської компанії GE Power) у 2008 році виконала модернізацію статорів генераторів блоків-мільйонників РАЕС та ЮУАЕС. Обладнання Alstom також використовувалось у роботах з реконструкції ВРП-750 на Рівненській АЕС.

Корпорація General Electric, до складу якої входить GE Power, є одним зі світових лідерів у розробці реакторних технологій, виготовлені та модернізації електротехнічного обладнання для АЕС.