"Нафтогаз" має достатні запаси газу для проходження опалювального сезону - Коболєв

Про це в ефірі 5 каналу повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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"Так, цього газу (в підземних сховищах - 5.ua) достатньо. Як ми і планували, ми закачали трохи більше, ніж 14,5 млрд – це 14,7 млрд кубічних метрів. Україна зараз купує газ виключно з європейського напрямку, і якщо ми продовжимо його купувати з європейського напрямку, ми вважаємо, що цього буде достатньо", – зазначив він.

За словами Коболєва, зараз Україна імпортує рекордно високі рівні обсяги газу з Європи.

"Зараз ми імпортуємо рекордно високі рівні обсяги газу з Європи. Цього достатньо для забезпечення споживачів України газом", – зауважив він.