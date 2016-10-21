У "Нафтогазі" пояснили, куди спрямують отриманий кредит у $500 мільйонів
Отриманий від Citybank і Deutsche Bank кредит на суму $500 млн під гарантії Світового банку буде спрямований на покриття касових розривів холдингу під час опалювального сезону.
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" України Андрій Коболєв в ефірі 5 каналу.
За словами Коболєва, кредитний розрив виникає у зв'язку з тим, що оплата за тепло в Україні вноситься споживачами протягом всього року, а не тільки під час холодів. Він також зазначив, що вартість кредиту є низькою, а виданий він під відсоткову ставку, яка дорівнює 3% річних.
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"Якраз він і буде використаний, в першу чергу, на покриття касових розривів "Нафтогазу", які будуть викликані, наприклад, рішеннями про те, що ми рівними частинами будемо отримувати гроші за тепло та відповідно за газ від споживачів України", – заявив голова правління "Нафтогаз України".
Нагадаємо, рада директорів Світового банку ухвалила рішення надати Україні в особі державного енергохолдингу «Нафтогаз України» кредитні гарантії в розмірі 500 млн дол., що дозволить залучити кредитні ресурси для закупівлі необхідних обсягів природного газу для проходження опалювального сезону 2016-2017 років.