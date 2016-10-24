Україна імпортувала зі Словаччини рекордний обсяг газу

Про це з посиланням на прес-службу ПАТ "Укртрансгаз" повідомляє DT.ua.

Попередні максимальні значення імпорту зі Словаччини за 26-ти місячну історію цього реверсу були зафіксовані 21 (41,859 мільйонів кубометрів) і 5 жовтня (41,627 мільйонів кубометрів).

У цілому, протягом 1-22 жовтня Україна імпортувала з Європи 1,077 мільярдів кубометрів газу, в тому числі, зі Словаччини – 897,5, Польщі – 92,8, Угорщини – 86,9 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на днях запевнив, що компанія має достатні запаси газу для успішного проходження опалювального сезону 2016-2017 рр.

"Так, цього газу (в підземних сховищах) достатньо. Як ми і планували, ми закачали трохи більше, ніж 14,5 млрд – це 14,7 млрд кубічних метрів. Україна зараз купує газ виключно з європейського напрямку, і якщо ми продовжимо його купувати з європейського напрямку, ми вважаємо, що цього буде достатньо", – зазначив він.