Нафта дешевшає через відмову Іраку скоротити видобуток "чорного золота"

"Чорне золото дешевшає в понеділок на тлі коментарів глави іракської державної компанії State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалаха аль-Амрі і міністра нафти Іраку Джабара аль-Лаиби про небажання країни скорочувати видобуток нафти, повідомляє Прайм.

"За станом на 08:01 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,46% - до 51,54 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,59% - до 50,55 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Аль-Амрі заявив у неділю, що Ірак не має наміру знижувати досягнутий рівень видобутку нафти, який становить зараз 4,7 мільйона барелів на день. Він зазначив, що обсяг видобутку нафти в країні є питанням її суверенітету.

Крім того, міністр нафти Іраку Джабар аль-Лаібі закликав дозволити Іраку не брати участь в угоді про замороження рівня видобутку нафти у зв'язку з боротьбою країни проти угруповання "Ісламська держава". За його словами, Ірак має отримати такі ж привілеї, як Лівія та Нігерія. При цьому він підкреслив, що країна не хоче створювати напруження і запропонує свою позицію в ОПЕК "позитивній атмосфері".

Читайте такожЦіни на нафту не перевищать $60 за барель до 2021 року - прогноз МВФ

"Коментарі представників Іраку, зроблені на вихідних, про те, що країна може не приєднатися до угоди країн ОПЕК про заморожування видобутку (нафти - ред.), можуть чинити тиск на ціни нафти на сьогоднішніх торгах", - наводить агентство Reuters слова неназваного аналітика банку ANZ.

ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі 28 вересня погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним лімітом для кожної з країн організації домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на офіційній зустрічі ОПЕК, яка відбудеться 30 листопада у Відні. Організація розраховує на приєднання до заходів щодо стабілізації ринку низки інших нафтовидобувних країн, насамперед Росії.