Мер Миколаєва заявляє про загрозу відключення міста від опалення в лютому

Про це повідомляється на офіційному сайті міської ради.

"Договори на отримання лімітів на газ для проведення опалювального сезону в Миколаєві між миколаївськими теплопостачальними організаціями і НАК "Нафтогаз України" підписані на кабальних умовах. Цей факт підтвердили 23 жовтня в. о. голови правління ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" Олександр Матвіюк і в. о. директора ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" Віталій Бородін", - сказано в повідомленні.

У мерії Миколаєва заявляють, що така ситуація по всій Україні, "Нафтогаз» з усіма підписує договори на єдиних умовах.

"На жаль, багатомісячна боротьба з НАК "Нафтогаз України" щодо умов договорів не увінчалася успіхом. У підписаних договорах залишилися штрафні санкції та пеня, які нараховуються тепловикам за несвоєчасну оплату за газ. Населення розраховується з запізненням на один місяць, компенсація субсидій з державного бюджету відбувається із затримкою в місяць, а до теплогенеруючих підприємств за несвоєчасну оплату за газ застосовують штрафні санкції. Якщо умови договорів не будуть змінені, то ми можемо до лютого 2017 року отримати відключення газу на теплогенеруючі організації й серйозні проблеми у Миколаєві та інших містах України. Я, звичайно, розумію, що ця інформація відома на найвищому рівні, на сьогоднішній день проблема вирішується", - заявив Сенкевич.

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Мер Миколаєва має намір домагатися змін у цих договорах.

"ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" - підприємство обласного підпорядкування, ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" - державна власність. Місто не має можливості приймати управлінські рішення щодо цього підприємства. Я сподіваюся, що разом з губернатором Олексієм Савченком, який взяв у руки ситуацію по ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" і ПАТ "Миколаївська ТЕЦ", ми це питання доведемо до логічного кінця", - зазначив Сенкевич.

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Як повідомляв УНІАН, мер Миколаєва 13 жовтня підписав розпорядження про початок опалювального сезону на об'єктах соціальної сфери і з 17 жовтня – в житловому фонді, однак через відсутність лімітів на газ у основних постачальників тепла в місті – «Миколаївської ТЕЦ» і «Миколаївоблтеплоенерго», опалення було включено лише на тих об'єктах, які мають власні котельні і не залежать від центрального опалення.

19 жовтня НАК "Нафтогаз України" підписав договори з основними постачальниками тепла в Миколаєві і 20 жовтня почалася подача теплоносія до житлового фонду

У Миколаєві проживає близько 0,5 млн осіб.